به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حشمت الله عسگری در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به سه دلیل آرامش بازار در ایام جنگ، گفت: در دو ماهی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم چند عامل باعث شد دولت در موضوع تنظیم بازار سربلند بیرون بیاید؛ طرحی که دولت در حوزه ارزی در ماه‌های پایانی سال اجرا کرد، بسیار کمک کرد. اصلاح یارانه نرخ ارز در قالب طرح جامع معیشتی کمک بسیار خوبی به ما کرد که موجودی کالا‌های استان به مراتب نسبت به ماه‌های قبل از آن افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال با حجم انبوهی از کالا مواجه شده بودیم که در روز‌های قبل از جنگ رخ داده بود و باعث شده بود با وفور کالا خدمت رسانی صورت بگیرد. عامل دیگر نیز همراهی بسیار خوب بازاریان بود و در طول جنگ هیچ کرکره مغازه‌ای بسته نبود و عمده اصناف خدمت رسانی می‌کردند. همچنین رفتار مصرفی به دور از هیجان مردم نیز بسیار تاثیرگذار بود.

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به گرانی اخیر در اقلام مصرفی، گفت: بخشی از گرانی‌ها بدون دلیل و غیرموجه است و مشمول برخورد‌های قاطع ما است و تکلیف ما در مرحله اول این است که مرز گرانی و گرانفروشی را روشن کنیم و بعد به دنبال کمک به حقوق مردم برویم.

وی با اشاره به وضع قیمت آرد و نان گفت: کالا‌های ما به طور کلی دو دسته‌اند؛ یک دسته قیمت مصوب دارند و یک دسته از کالا‌ها هم قیمت تنظیم بازار ندارند. اینها براساس فرمول سازمان حمایت، قیمت‌ها را درج می‌کنند و پاسخگوی این قیمت خواهند بود. در مورد نان و برخی کالا‌ها قیمت مصوب داریم؛ در مورد نان هیچ اصلاح قیمتی نداریم. به شدت از متخلفین به ویژه در بخش نان سنگک و نان بربری گلایه داریم.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه برخی از استدلال‌های نانوا‌های سنگک درست است؛ اما قیمتی که برای این نوع نان تصویب کردیم دقیقا قیمتی بود که خود اتحادیه پیشنهاد داد، ادامه داد: متاسفانه این نانوایی‌ها به همان قیمتی که خود اتحادیه آنالیز کرده بود، پایبند نبودند و ما نیز به شدت برخورد کردیم. ما درباره سایر نانوا‌ها و سایر شهرستان‌ها اصلا مشکل نداریم و مشکل ما فقط برای همین دو نوع نان سنگک و بربری است. مجددا برای سال جاری از اتحادیه خواهش کردیم که بروند و آنالیز کنند و برای نان آزاد و نان مصوب دولتی قیمت جدید بدهند.

وی گفت: مردم باید به دولت کمک کنند؛ یعنی اگر قیمت‌ها زیاد باشد به نانوایی‌ها اعتراض کنند. قیمت‌های نامتعارف نباید اتفاق بیافتد و ما نیز در مقابل به شدت برخورد می‌کنیم. بهترین نظارت توسط خود مردم انجام می‌شود و باید به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت و معدن یا سامانه ۱۳۵ اطلاع رسانی کنند. ۱۱ هزار نانوایی در استان داریم و کار نظارت بسیار سخت است و نیاز به کمک مردم هم داریم تا ناظران با متخلفان برخورد کنند.

عسگری همچنین اعلام کرد: سال گذشته دولت مصوبه‌ای برای واردات بدون انتقال ارز کالا‌های اساسی داشت که با پیگیری استانداری، بازرگانان در حوزه کالا‌های اساسی هم می‌توانند از این تصمیم استفاده کنند. از همه تجار و بازرگانان می‌خواهیم به تهران بیایند تا برایشان تشریفات گمرکی را در کمترین و سریع‌ترین سطح ممکن انجام دهیم. در هر صورت افزایش قیمت نباید متوجه مردم باشد و دولت هم عزم جدی دارد و همه مسئولان مکلف هستند در کنار مردم حضور محسوس داشته باشند و ان‌شاءالله ترمز قیمت‌ها با کمک دولت و مردم کشیده می‌شود.