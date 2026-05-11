مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه، بیستم اردیبهشت در بازارهای فیزیکی بورسهای کالا و انرژی به ۲۸ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه، در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، شامل: مبادلات انجام شده در بازارهای فیزیکی بورسهای کالا و انرژی به ۲۸ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان رسید.
براساس دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا ۲۷ هزار و ۴۱ میلیارد تومان و صندوقهای کالایی ۱۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان، ارزش معاملات گواهی سپرده ۹ هزار و ۷۲۸ و مشتقه و سایر اوراق بهادار ۴۵۶ میلیارد تومان بود.
همچنین ارزش معاملات بازار فیزیکی و مشتقه و سایر اوراق بهادار بورس انرژی نیز، به ترتیب یک هزار و ۸۰۷ و یک هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان بود.