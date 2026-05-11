پیشبینی کاهش سرعت باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از کاهش سرعت وزش باد شمال غربی از عصر دوشنبه و وزش ملایم باد تا اواخر هفته خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا عصر امروز (دوشنبه) با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، فراساحل جنوبی استان به نسبت مواج خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: اینکه از فردا (سهشنبه) تا ظهر پنجشنبه، غبار محلی و در برخی ساعتها وزش باد ملایم تا متوسط، از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و تا عصر امروز در فراساحل جنوبی ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا تا عصر امروز در سواحل ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از امشب در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
به گفته انصاری، فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۵:۳۰، جزر اول ساعت ۰۹:۵۰، مد دوم ساعت ۱۶:۰۰ و جزر دوم ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه است.