مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت، میزبان مراسم رونمایی از ۲۱ سیارک کشف شده از سوی نوجوانان عضو کانون علوم و فناوریهای نوین و گشایش نگارخانه «ماکان» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سیارکها که به نام ۲۱ کودک و نوجوان شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان سال ۱۴۰۵ نامگذاری شدهاند، در قالب منظومه «ماکان نصیری»، شهید جاویدالاثر دبستان شجره طیبه میناب، نامگذاری شدهاند.
این آیین از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون و مسئولان سازمان فضایی ایران در سالن همایش مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.
خانوادههای معظم شهدای کودک و نوجوان و نوجوانان کاشف ۲۱ سیارک از سراسر کشور نیز به صورت برخط در این آیین حضور خواهند داشت.
همچنین نگارخانه این منظومه نیز با هدف نمایش دستاوردهای علمی نوجوانان، پس از گشایش و برگزاری به مدت یک هفته در تهران، راهی استانهای دیگر خواهد شد تا در معرض دید عموم قرار گیرد.