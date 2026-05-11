موضوع تغییر مقدار پرداختی کالابرگ در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سلسله نشست‌های خود با وزارت خانه‌های مرتبط این بار نشستی با وزارت تعاون برگزار کرد.

موضوع اصلی در این جلسه بررسی تغییر رقم پرداختی کالابرگ و تامین منابع آن بود.

آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست از بررسی این موضوع در دولت خبر داد.

توجه به دهک بندی‌های یارانه بگیران، یکپارچگی بیمه‌ها، رسیدگی به تخلفات کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، توجه به قدرت خرید کارگران از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.