پخش زنده
امروز: -
شخم بهاره باغهای انجیر دیم استهبان با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای رشد درختان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: شخم بهاره در باغهای انجیر دیم این شهرستان که بزرگترین انجیرستان دیم جهان است با هدف بهرهگیری بهینه از نزولات آسمانی و کاهش اثرات خشکسالی آغاز شده است.
مهدی اعیانمنش افزود: این اقدام علاوه بر کاهش تبخیر سطحی، نقشی کلیدی در کنترل علفهای هرز ایفا میکند و با حذف این پوششهای ناخواسته، از هدررفت منابع آبی ناشی از تعریق گیاهان هرز جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه شخم زدن در ذخیره و نگهداری رطوبت خاک موثر است، گفت: هر سال شخم زنی در بخش عمدهای از باغهای دیم این شهرستان با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای رشد درختان در سال زراعی پیشرو اجرا میشود.
اعیان منش با توصیه به باغداران افزود: بهرهبرداران باید زمان مناسب اجرای شخم را به خصوص در زمینهای با بافت رسی به دقت مدنظر قرار دهند و ضروری است در باغهای شیبدار، عملیات شخم به صورت عمود بر شیب انجام تا از فرسایش خاک جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: استفاده از گاوآهن «پنجهغازی» یا «مرکب» برای شخم بهاره توصیه میشود.
شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.