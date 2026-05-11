روابط عمومی منطقه برق رودهن از قطع موقت جریان برق در برخی مناطق شهر آبعلی و حومه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به منظور انجام عملیات اصلاح و بهینهسازی شبکه فشار متوسط، جریان برق در مناطق مبارکآباد، هزاردشت، مشا، امامزاده_هاشم (ع) و مناطق اطراف شهر_آبعلی روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به مدت سه ساعت قطع خواهد شد.
در این اطلاعیه از ساکنان مناطق یادشده درخواست شده است ضمن برنامهریزی لازم، همکاری لازم را با عوامل اجرایی به عمل آورند.
مدیریت منطقه برق رودهن از همراهی و صبوری شهروندان قدردانی کرد.