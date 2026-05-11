به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد برامکی اظهار کرد: بسیج سازندگی بروجرد سال گذشته ۱۱ نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۳ میلیارد تومان برای توانمندسازی محرومان در شهرستان بروجرد احداث کرده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۲ هزار ۳۸۷ بسته معیشتی توسط بسیج سازندگی بین نیازمندان توزیع شده است افزود: در راستای کمک به محرومان تعداد ۸۶ سری جهیزیه بین نوعروسان توزیع شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: سال گذشته تعداد سه هزار و ۳۲۹ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شده است.

برامکی افزود: همچنین سال گذشته تعداد ۱۸۶ مورد وسایل منزل بین محرومان شهرستان بروجرد توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع ۱۱۲ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در شهرستان بروجرد هزینه شده است افزود: در این راستا ۵۲ باب منزل به ارزش بیش‌از ۶ میلیارد تومان تعمير و بازسازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد اظهار کرد: سال گذشته ۲۱۵ طرح عام‌المنفعه به ارزش ۵ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی شهرستان بروجرد انجام شده است.