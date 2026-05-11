احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در استان همچنین بارش باران، رعد و برق و مه رقیق از اواخر وقت سهشنبه (۲۳ اردیبهشت) هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی زردرنگ از افزایش وزش باد بهویژه در ساعات بعد از ظهر و شب از عصر فردا ۲۲ اردیبهشت تا پایان اواخر وقت پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت خبر داد و آورده است: طی مدت مذکور در مناطق شمالی استان تهران، در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و مناطق غربی و مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید همراه با خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
از همین رو احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، امکان گسترش گرد و خاک از استانهای همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید بهویژه در مناطق غربی و جنوبی، امکان رخداد طوفان گرد و خاک به ویژه در نوار جنوبی و غربی استان وجود دارد.
در همین راستا اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، مستقر نشدن در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها و احتیاط کامل در انجام امور عمرانی احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به قلهها توصیه کرده است.
همچنین این اداره کل با اشاره به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی از اواخر وقت سهشنبه تا صبح پنجشنبه ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت آورده است: در استان تهران به ویژه مناطق غربی و شمالی در بعضی ساعات بارش باران و مه رقیق، گاهی رگبار و رعد و برق، در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ، در ارتفاعات بالادست و قلهها مه آلودگی و در بعضی ساعات بارش باران و برف و احتمال کولاک برف پیشبینی میشود.
از همین رو، احتمال لغزندگی خیابانها و جادهها بهویژه مسیرهای کوهستانی و گردنهها، گاهی مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری شدن روانآب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها و احتمال سیلابی شدن مسیلها و احتمال رخداد صاعقه و بارش و تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در سفرها بهویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، عدم جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعتگردی و ترجیحاً پرهیز از کوهنوردی و صعود به قلهها، خودداری از فعالیت بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی، آمادگی راهداریها و دستگاههای اجرایی و امدادی توصیه کرده است.
هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
همچنین برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
امروز و فردا افزایش نسبی دما و روز چهارشنبه کاهش دما مورد انتظار است.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا (۲۲ اردیبهشتماه) کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر و باد و احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل و حداکثر دمای ۲۰ و ۳۰ درجه سانتیگراد و طی روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) نیمی ابری تا ابری گاهی رگبار و رعد و برق با وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل و حداکثر دمای ۱۹ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.