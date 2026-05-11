مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز گفت: تاکنون بیش از ۳۱۰۰ واحد مسکونی برای گرفتن تسهیلات کمبهره برای مقاومسازی به بانکهای عامل معرفی و قرارداد ۲۴۵۰ متقاضی منعقد شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در نشست بررسی چالشهای ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد گفت: بازسازی و تأمین مسکن روستایی از اولویتهای اصلی ماست و این اقدام با هدف بهرهگیری از ظرفیت «حساب ۱۰۰ امام (ره)» و با تأکید بر حمایت از اقشار کمدرآمد و محروم در دستور کار قرار گرفته است.
محسن ابراهیمی افزود: تاکنون بیش از ۳۱۰۰ واحد مسکونی برای گرفتن تسهیلات کمبهره برای مقاومسازی به بانکهای عامل معرفی و قرارداد ۲۴۵۰ متقاضی منعقد شده است.
ابراهیمی با تأکید بر نقش خیرین گفت: «حساب ۱۰۰ امام (ره) میراثی ارزشمند است که به ما کمک میکند برای افرادی که از داشتن سرپناه محروم هستند، مسکن مناسب تأمین کنیم.»
اقدامات حمایتی ویژه برای اجرای این طرح
صدور ۱۶۰۰ فقره بیمه منازل ساختمانی در سال جاری.
تجهیز و تکمیل منازل ۴۷ خانواده محروم با کمکهای بلاعوض حساب ۱۰۰ امام (ره).
واگذاری رایگان زمین به خانوادههای دارای دو معلول و خانوادههای معظم شهدا.
واگذاری زمین در روستای «سجادیه گیاهزار» با طرح ۹۹ ساله و انعقاد قرارداد با انجمن خیرین مسکنساز.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز همچنین اعلام کرد : نظارت دقیق فنی بر تمامی مراحل ساخت ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان در حال انجام است؛ این نظارتها با هدف اطمینان از استحکام بناها و ایمنی ساکنان در برابر حوادث طبیعی انجام میشود.