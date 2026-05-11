پرواز استانبول-کاتماندو شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پس از فرود در فرودگاه بینالمللی تریبهوان نپال، بهدلیل مشاهده دود در بخش ارابه فرود، بهصورت اضطراری تخلیه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، «یحیی اوستون» رئیس ارتباطات ترکیش ایرلاینز اعلام کرد هواپیمای ایرباس A۳۳۰ با شماره پرواز TK۷۲۶ پس از فرود عادی و هنگام حرکت روی مسیر تاکسی، با دود در سیستم ارابه فرود مواجه شد.
به گفته او، با دستور برج مراقبت عملیات تخلیه اضطراری از طریق سرسرههای نجات انجام شد و تمامی مسافران بدون هیچگونه مصدومیتی از هواپیما خارج شدند.
اوستون همچنین از برنامهریزی برای انجام یک پرواز جایگزین خبر داد و گفت تیمهای فنی بررسی دقیق علت حادثه را آغاز کردهاند.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، منشأ دود به نقص فنی در یکی از لولههای هیدرولیک هواپیما مربوط بوده است.