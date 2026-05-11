مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به میزبانی قزوین برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، ۲ تا ۴ خرداد به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد.
این رقابتها با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر تیم ملی بانوان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا برگزار میشود و ملیپوشان دعوتشده از استانهای مختلف کشور در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.
بر این اساس، رومینا تاجیک، پریا اسکندری، ساره امینیان، فردوس فروغی و مبینا ندائی و زهرا رباطی از تهران، فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی از خراسان رضوی، سیده آیسان شوریده ضیابری و ثنا حسنلوفرد از زنجان در این رقابتها حضور دارند.