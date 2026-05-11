آزمایشگاه تخصصی کلستریدیوم پرفرنژنس به منظور سنجش کیفیت آب آشامیدنی در سمنان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ منصور کشاورزیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: آزمایشگاه کلستریدیوم پرفرنژنس یکی از ظرفیتهای جدید و تخصصی در حوزه کنترل کیفی آب است که با هدف شناسایی و سنجش شاخصهای مهم آلودگی میکروبی راهاندازی شده است .
وی هزینه راه اندازی این آزمایشگاه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کارشناسان در این آزمایشگاه با ارزیابی دقیقتر کیفیت آب و بررسی آلودگیهای احتمالی ، نظام هشدار و پیشگیری را تقویت می کنند.
بررسی کارایی واحد فیلتراسیون تصفیهخانه، شناسایی و اندازه گیری باکتریهای مدفوعی مقاوم به کلرزنی، تشخیص نفوذ فاضلاب به منابع زیر زمینی و تصفیه خانهها در سریعترین زمان ممکن از کاربردهای فعالیت این آزمایشگاه است .