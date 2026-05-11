سرپرست تیم جراحی قلب بیمارستان افشار: عمل جراحی بسیار پیشرفته درمان پارگی و دیسکشن رگ اصلی بدن (آئورت) برای نخستین بار در استان یزد و جنوب کشور با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مهدی حدادزاده افزود: در این عمل که بر روی قوس شریان آئورت و بخشی از شریان آئورت نزولی انجام شد، از روش نوین FET و یک رگ مصنوعی فنردار پیشرفته به نام «تورافلکس» استفاده شد.

وی اظهار داشت: با استفاده از این روش جدید، پزشکان توانستند به‌صورت همزمان، قوس آئورت و ابتدای آئورت نزولی را ترمیم کنند؛ روشی که می‌تواند احتمال نیاز بیمار به جراحی‌ها و اقدامات درمانی بعدی را تا حد زیادی کاهش دهد.

سرپرست تیم جراحی قلب بیمارستان افشار یزد ادامه داد: انجام موفقیت آمیز این عمل، نشان‌دهنده پیشرفت و توان بالای علمی و تخصصی تیم جراحی قلب بیمارستان افشار یزد در ارائه خدمات فوق‌تخصصی جراحی قلب و عروق است.