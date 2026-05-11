به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: هم اکنون و به صورت مقطعی، تردد موتورسیکلت و خودروی شخصی از چهارراه دانش به سمت حرم مطهر رضوی ممنوع است.

سرهنگ محسن موسی‌آبادی افزود: کاروان بزرگی از خانواده شهدا و دسته های خودجوش مردمی از سمت مهدیه به سمت باب الجواد در حال حرکت هستند.

وی ادامه داد: همچنین از سمت نواب، میدان شهید گمنام و میدان شهدا به سمت حرم محدودیت تردد برای وسایل شخصی و موتور سیکلت ها اعمال می شود.

موسی آبادی اضافه کرد: خودروهای امدادی و اتوبوس ها می توانند در مسیر ویژه حرکت کنند.

وی از شهروندان خواست از ظرفیت پارکینگ‌ های اطراف میدان شهدا با ظرفیت ۱۵۰۰ دستگاه خودرو استفاده کنند.