پخش زنده
امروز: -
همزمان با روز ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) محدودیت هایی ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: هم اکنون و به صورت مقطعی، تردد موتورسیکلت و خودروی شخصی از چهارراه دانش به سمت حرم مطهر رضوی ممنوع است.
سرهنگ محسن موسیآبادی افزود: کاروان بزرگی از خانواده شهدا و دسته های خودجوش مردمی از سمت مهدیه به سمت باب الجواد در حال حرکت هستند.
وی ادامه داد: همچنین از سمت نواب، میدان شهید گمنام و میدان شهدا به سمت حرم محدودیت تردد برای وسایل شخصی و موتور سیکلت ها اعمال می شود.
موسی آبادی اضافه کرد: خودروهای امدادی و اتوبوس ها می توانند در مسیر ویژه حرکت کنند.
وی از شهروندان خواست از ظرفیت پارکینگ های اطراف میدان شهدا با ظرفیت ۱۵۰۰ دستگاه خودرو استفاده کنند.