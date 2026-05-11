به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آیین سلام شهید با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، با حضور خانواده‌های معظم این شهیدان والامقام و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار خواهد شد.

این مراسم که چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، به پاس بزرگداشت مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و تکریم صبر و استقامت خانواده‌های معزز آنان برپا خواهد شد.

آیین سلام شهید با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد دلاورمردانی برگزار می‌شود که با نثار جان خود، عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زدند و نامشان برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار شده است.