کشف بیش از ۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر
مجری طرح جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز بوشهر از کشف بیش از ۵ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از آغاز اجرای این طرح در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امین دهقایدی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح جامع جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز در استان بوشهر تا پیش از دیماه سال گذشته، چهار هزار و ۷۰۷ دستگاه استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و کشف شد.
وی افزود: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ و با آغاز مرحله جدید اجرای این طرح نیز تا کنون ۴۰۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز دیگر در استان کشف و ضبط شده است.
مجری طرح جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: برآوردها نشان میدهد با جمعآوری این دستگاهها بیش از ۲۳ مگاوات ساعت برق به شبکه بازگشته که نقش مهمی در پایداری تأمین برق داشته است.
وی با تأکید بر تداوم برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه بیان کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز همچنان یکی از اولویتهای جدی در استان بوشهر است، زیرا این فعالیتها اختلال جدی در روند تأمین برق پایدار ایجاد میکنند.
دهقایدی عنوان کرد: در کنار صرفهجویی در مصرف برق و تلاش برای تولید حداکثری انرژی، مقابله با مصارف غیرمجاز نیز از محورهای مهم مدیریت شبکه برق به شمار میرود که دستگاههای استخراج رمزارز سهم قابل توجهی از این بخش را به خود اختصاص دادهاند.
مجری طرح جمعآوری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز بوشهر افزود: در همین راستا شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با هدف شناسایی سریعتر این فعالیتها، برای گزارشدهندگان محلهای نگهداری دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز مشوقهایی در نظر گرفته است تا از مشارکت مردمی در این زمینه بهرهگیری شود.