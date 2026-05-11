علی دارابی اجرای عملیاتی اسناد ملی میراث‌فرهنگی و موزه‌داری، تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت مدیریت بحران در موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد.

تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، اولویت اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست تخصصی معاونان میراث‌فرهنگی سراسر کشور، در حاشیه دومین روز نشست فصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سالن نوروز وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی راهبردی که با حضور مدیران ارشد حوزه میراث‌فرهنگی، بر تبیین سیاست‌های کلان، هم‌افزایی میان استان‌ها و بازتعریف مأموریت‌های اجرایی سال ۱۴۰۵ متمرکز بود.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در این نشست با تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، بر ضرورت اجرای دقیق و عملیاتی «سند ملی میراث‌فرهنگی» و «سند ملی موزه‌داری» تاکید کرد و گفت: این اسناد، نقشه راه حکمرانی یکپارچه در حوزه میراث‌فرهنگی و موزه‌داری کشور به شمار می‌روند و معاونان استانی باید با اشراف کامل بر مفاد آن‌ها، اجرای دقیق و میدانی این سیاست‌ها را در اولویت قرار دهند.

او با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های استانی در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور، اظهار کرد: در آستانه روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی قرار داریم و ضروری است برنامه‌های این مناسبت با شکوه، خلاقیت و اثربخشی اجتماعی برگزار شود تا به ارتقای سواد میراثی جامعه و تقویت پیوند نسل جدید با هویت تاریخی ایران بینجامد.

دارابی همچنین مرمت و حفاظت از بناهای آسیب‌دیده را از اولویت‌های جدی معاونت میراث‌فرهنگی دانست و افزود: حفاظت فعال از آثار تاریخی و تسریع در فرآیندهای مرمتی، یک مسئولیت ملی و تمدنی است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه با تاکید بر تحقق عدالت فرهنگی در سراسر کشور، خواستار ارائه گزارش دقیق استان‌ها درباره روند اجرای طرح «هر شهر یک موزه» شد و تصریح کرد: استان‌ها نباید منتظر اقدامات ستادی بمانند؛ بلکه باید با ابتکار عمل، نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در اجرای طرح‌های «هر شهر یک موزه» و «هر مدرسه یک موزه» ایفا کنند.

او همچنین با اشاره به ضرورت احیای طرح «زنگ میراث‌فرهنگی» در مدارس سراسر کشور، اظهار کرد: باید روند بازدیدهای دانش‌آموزی از موزه‌ها و اماکن تاریخی از سر گرفته شود و تعامل مؤثر با معلمان و نظام آموزشی برای ترویج فرهنگ میراثی در دستور کار قرار گیرد.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از طولانی‌شدن روند اجرای برخی پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، از معاونان استانی خواست حداکثر ظرف یک ماه، گزارش جامعی از وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام، منابع مالی، نحوه واگذاری و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن‌ها ارائه کنند.

او همچنین از آغاز «نهضت بازکردن داربست‌ها از بناهای تاریخی» خبر داد و گفت: برخی بناهای تاریخی سال‌ها در حصار داربست باقی مانده‌اند و این وضعیت باید با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و تسریع در مرمت‌ها پایان یابد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، سنددار کردن بناهای تاریخی را از دیگر اولویت‌های مهم سال جاری برشمرد و افزود: تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت حقوقی آثار تاریخی، نقش مؤثری در صیانت پایدار از میراث ملی کشور دارد.

دارابی همچنین راه‌اندازی کارگاه‌ها و مدارس مهارت‌آموزی مرمت را اقدامی ضروری در سال ۱۴۰۵ دانست و تاکید کرد: توسعه نظام استاد ـ شاگردی و انتقال دانش و تجربه پیشکسوتان این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سرمایه‌های تخصصی و ارتقای توان حرفه‌ای کشور در حوزه مرمت است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فناوری‌های نوین، از استان‌ها خواست برنامه‌های خود را در حوزه دیجیتال‌سازی، روایتگری نوین، ارتقای زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و تولید محتوای تخصصی تدوین و ارائه کنند.

او همچنین بر برگزاری مستمر نشست‌های علمی، تقویت همکاری با دانشگاه‌ها، تعامل فعال با تشکل‌های مردمی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرد و گفت: توسعه مشارکت‌های اجتماعی و علمی، یکی از الزامات حکمرانی نوین در حوزه میراث‌فرهنگی است.

دارابی در پایان، معاونان استانی را خط مقدم حل مسائل اجرایی حوزه میراث‌فرهنگی دانست و تصریح کرد: مدیران این حوزه باید با جسارت، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری مؤثر، مسائل را در سطح استان‌ها حل‌وفصل کنند و از ارجاع غیرضروری موضوعات به ستاد مرکزی پرهیز شود.

در ادامه این نشست، علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، با اشاره به اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی و ضرورت بازنگری در برخی پرونده‌ها، گفت: هرگونه اقدام در این حوزه باید با هماهنگی و اطلاع دقیق مجموعه‌های تخصصی انجام شود.

ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیز با تشریح اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه‌های مردم‌شناسی و مردم‌نگاری تاکید کرد و گفت: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وظیفه راهبری علمی در حوزه‌های باستان‌شناسی، هنرهای مردمی، حفاظت از میراث ملی و توسعه پژوهش‌های تخصصی را برعهده دارد.

او با اشاره به دیجیتال‌سازی اسناد مرکز اسناد پژوهشگاه، این اقدام را گامی مهم در مسیر حفاظت هوشمند و دسترسی علمی به منابع میراثی کشور دانست و افزود: تشکیل کمیته بحران برای صیانت از میراث‌فرهنگی در شرایط بحرانی، یکی از ضرورت‌های فوری استان‌هاست.

زارعی همچنین تعامل با دستگاه‌های اجرایی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، جلب مشارکت خیرین میراث‌فرهنگی و تجهیز زیرساخت‌های پژوهشی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی پژوهشگاه عنوان کرد.

فرهاد عزیزی، مدیر پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با اشاره به دشواری‌های صیانت از میراث‌جهانی در شرایط خاص، اظهار کرد: علاقه و تعهد نیروهای این حوزه، عامل اصلی استمرار خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط بوده است، اما همچنان نیازمند آموزش‌های تخصصی برای مواجهه با بحران‌ها و شرایط اضطراری هستیم.

در این نشست همچنین موضوعاتی همچون حمایت شهرداری‌ها از پروژه‌های میراثی، بومی‌سازی سیاست‌ها، تعیین‌تکلیف حرایم آثار تاریخی و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.