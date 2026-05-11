پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش و آموزش شورای عالی قرآن گفت: تعدادی از قاریان و فعالان امور قرآنی در قالب هیئتی موسوم به «یاران قرآنی میناب» با اعزام به شهر میناب و برگزاری محافل و جلسات قرآنی یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» را گرامی خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدتقی میرزاجانی گفت: در پی جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و شهادت جمعی از دانشآموزان مدرسه شجره طیبه و غیر نظامیان شهرستان میناب، هیئت ۱۰ نفرهای از قاریان بینالمللی به نمایندگی از جامعه قرآنی کشور در این شهر حضور خواهند یافت.
وی افزود: در این سفر که اواخر هفته جاری انجام میشود، ضمن ادای احترام به ساحت شهدا و دیدار با خانوادههای داغدار این عزیزان، محافل و برنامههای متعدد قرآنی اجرا خواهد شد.
میرزاجانی با اشاره به اینکه نامی که برای این هیئت اعزامی برگزیده شده، «یاران قرآنی میناب» است، تصریح کرد: محمدعلی خواجهپیری، محمدتقی میرزاجانی، محمدرضا پورزرگری، حمیدرضا احمدیوفا، علی قاسمآبادی، مجتبی محمدبیگی، علی صالحیمتین، سیدمحمدمهدی شیخالاسلامی، میلاد فروتنراد، محمدحسین عظیمی (قاری نوجوان) و گروه مستندساز شبکه قرآن و معارف سیما، اعضای این هیئت قرآنی را تشکیل میدهند که اخبار برنامههای هیئت اعزامی به میناب متعاقباً اطلاعرسانی میشود.