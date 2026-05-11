معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: در وزارت ورزش قانون خط قرمز ماست و شخص وزیر بار‌ها به قانونمندی تاکید کرده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدشروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها و سوالات از نامزد‌ها اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان به سوالات تمامی نامزد‌ها پاسخگو است و احتمال دارد دیوان محاسبات نیز سوالاتی از ما داشته باشد و حتی پرونده‌ای تشکیل شود. اما تا زمانی که محرومیتی برای فردی اتخاذ نشده، نمی‌توانیم جلوی حق قانونی او را بگیریم.

اسبقیان ادامه داد: تمامی فدراسیون‌های ما احتمالاً از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد سوال قرار می‌گیرند، پرونده‌هایی برای آنها تشکیل می‌شود و این روند مراحل خود را طی می‌کند. اگر بحث محکومیت هم باشد، باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس فدراسیون محکوم شود، آیا انتخابات باطل خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: ابتدا باید دید محکومیت چیست تا پس از آن بتوان نظر داد. آقای احمد دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) همیشه جمله خوبی می‌گویند و آن این است که «سر مرا بشکن، اما قانون را نشکن». ما هم تابع قانون هستیم و مکلف به رعایت آن هستیم و قانون در وزارت ورزش جایگاه ویژه‌ای دارد.

معاون وزیر ورزش در ادامه درباره اتفاقات رخ داده برای اعضای تیم ملی بوکس در مجموعه ورزشی انقلاب تهران گفت: در رابطه با این موضوع، به همراه حسینی رئیس فدراسیون بوکس با وزیر ورزش جلسه‌ای برگزار کردیم. حراست وزارت ورزش این موضوع را پیگیری کرد و نیروی انتظامی نیز با اقدامات خود یک یا دو نفر از اراذل را دستگیر کرده و پیگیر دستگیری نفر سوم هم هستند. ورزشکاران ما در این حادثه آسیب دیدند و ما توضیحات لازم را از مسئولان مجموعه انقلاب خواسته‌ایم.

اسبقیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضور مهدی نوایی (سرپرست سابق فدراسیون تکواندو) در وزارت ورزش و جوانان گفت: این موارد در اختیار وزیر ورزش است و نوایی از همکاران خوب ما هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بازسازی مراکز ورزشی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: یک ساعت بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای خون آشام به مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی، وزیر ورزش و جوانان در محل حاضر شد و از چند ورزشگاه آسیب‌دیده نیز بازدید به عمل آورد. با توجه به تخصص وزیر ورزش در حوزه عمران، قرار است تمامی ورزشگاه‌های مورد اصابت قرار گرفته، بهتر از گذشته بازسازی و ساخته شوند.