پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت:اجرای طرحهای هادی در نقده از ۷۳ به ۸۰ درصد ارتقا مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در دیدار با فرماندار نقده گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان نقده ۷۳ درصد است که امسال با تعریف ۱۲ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۸۰ درصدی در این شاخص خواهیم بود.
علیرضا مقدم اظهار کرد: این شهرستان ۷۷ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که ۵۶ روستای آن از این شاخص بهرهمند هستند و امسال نیز ۱۲ روستا اجرای بازنگری شده و ۶ روستای جدید شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در نقده خواهند بود.
فرماندار شهرستان نقده نیز در این دیدار اظهار کرد: بنیاد مسکن در طول سومین دفاع مقدس تلاشهای بسیاری نمود و شاهد تشکیل ستاد بازسازی و عملکرد مناسب در این خصوص هستیم.
امیرعباس جعفری ادامه داد: حدود هشت هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی در نقده وجود دارد که بیش از چهار هزار و ۱۰۰ مورد آن با مشارکت مردم نوسازی و مقاوم سازی شده است و امیدواریم امسال در خصوص این شاخص نیز شاهد ارتقا جایگاه باشیم.
وی اظهار کرد: این شاخص هم اکنون ۴۷ درصد است و امیدواریم به زودی شاهد این رشد در خط ۶۰ درصد باشیم.