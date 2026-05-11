به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در دیدار با فرماندار نقده گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان نقده ۷۳ درصد است که امسال با تعریف ۱۲ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۸۰ درصدی در این شاخص خواهیم بود.

علیرضا مقدم اظهار کرد: این شهرستان ۷۷ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که ۵۶ روستای آن از این شاخص بهره‌مند هستند و امسال نیز ۱۲ روستا اجرای بازنگری شده و ۶ روستای جدید شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در نقده خواهند بود.

فرماندار شهرستان نقده نیز در این دیدار اظهار کرد: بنیاد مسکن در طول سومین دفاع مقدس تلاش‌های بسیاری نمود و شاهد تشکیل ستاد بازسازی و عملکرد مناسب در این خصوص هستیم.

امیرعباس جعفری ادامه داد: حدود هشت هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی در نقده وجود دارد که بیش از چهار هزار و ۱۰۰ مورد آن با مشارکت مردم نوسازی و مقاوم سازی شده است و امیدواریم امسال در خصوص این شاخص نیز شاهد ارتقا جایگاه باشیم.

وی اظهار کرد: این شاخص هم اکنون ۴۷ درصد است و امیدواریم به زودی شاهد این رشد در خط ۶۰ درصد باشیم.