معاون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات پایه های هفتم تا دهم در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، معاون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در جریان بازدید آموزش و پرورش استان با اشاره به جمعبندی نهایی فرآیندهای آموزشی و ارزشیابی در آستانه پایان سال تحصیلی گفت: بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغشده از سوی مقام عالی وزارت و با پیگیریهای انجامشده از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان و اخذ مجوز از شورای تأمین استان آزمونهای غیرنهایی پایههای هفتم تا دهم و همچنین شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
احسانی افزود: برای دوره ابتدایی استثنا قائل شدیم و ارزشیابی دانشآموزان پایه اول تا ششم ابتدایی کاملاً به صورت غیرحضوری انجام میشود و نتایج ارزشیابی این دانشآموزان بر اساس عملکرد تحصیلی آنان در طول سال و توسط آموزگاران در سامانههای مربوطه ثبت خواهد شد.
معاون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره آزمونهای نهایی گفت: اطلاعیههای رسمی مربوط به زمان و نحوه برگزاری آزمونهای نهایی از طریق وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
احسانی با اشاره به تداوم فرآیند آموزش تا پایان سال تحصیلی افزود: طبق بخشنامههای صادرشده و با توجه به یک هفته تعطیلی در اسفندماه فرآیند آموزش تا هفتم خردادماه ادامه خواهد داشت که این آموزشها از طریق شبکه مجازی شاد پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: از نهم خردادماه نیز ثبت نتایج ارزشیابی دوره ابتدایی و آغاز فرآیند برگزاری آزمونها انجام خواهد شد.
احسانی در پاسخ به نگرانیها درباره سختگیری در امتحانات با توجه به غیرحضوری بودن بخشی از آموزشها گفت: در بخشنامههای مرتبط تأکید شده که ارزشیابیها متناسب با عملکرد دانشآموزان انجام شود به ویژه در دوره ابتدایی ارزشیابی کاملاً کیفی و مبتنی بر عملکرد سالانه دانشآموزان است و در سایر مقاطع نیز بخشی از ارزشیابی بهصورت آزمونهای قلم و کاغذی و با رعایت استانداردهای آموزشی انجام میشود و انتظار میرود مدیران و دبیران با حساسیت و نگاه تربیتی این فرآیند را مدیریت کنند.