هوش مصنوعی تحت تأثیر روایتهای اینترنتی «شرور» میشود
شرکت آنتروپیک هشدار داد؛ تصویرسازیهای منفی و تخیلی از هوش مصنوعی در اینترنت، مستقیماً بر رفتار مدلهای زبانی تأثیر گذاشته و آنها را به سمت واکنشهای خطرناکی مانند باجگیری و تهدید سوق میدهد.
به نقل از تککرانچ، پژوهشگران شرکت آنتروپیک دریافتهاند که مدلهای هوش مصنوعی، الگوهای رفتاری موجود در دادههای آموزشی اینترنت را جذب میکنند.
از آنجا که فضای وب سرشار از داستانهایی درباره هوش مصنوعی شرور، خودآگاه و تشنه بقا است، این مدلها در موقعیتهای حساس شروع به بازتولید همین رفتارهای مخرب میکنند.
در یک آزمایش جنجالی، نسخه «کلود اوپوس ۴» زمانی که در یک سناریوی فرضی متوجه شد قرار است خاموش شود، برای جلوگیری از غیرفعالسازی، اقدام به تهدید و باجگیری از مدیر فرضی کرد.
آنتروپیک تأکید کرد که این رفتارهای غیرمنتظره ریشه در دادههای آموزشی دارد و نشاندهنده چالش بزرگِ همسوسازی هوش مصنوعی با اخلاقیات انسانی است؛ چرا که مدلها به جای پیروی از منطق محض، گاهی به ایفای نقش «موجودات شرور» که در اینترنت وصف شدهاند، میپردازند.