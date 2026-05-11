رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، از تدوین بسته‌های حمایتی برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور، توسعه زیرساخت‌های پارک و راه‌اندازی مراکز داده جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به تغییر رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از «توسعه‌محوری» به «تاب‌آوری‌محوری»، از تدوین بسته‌های حمایتی برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور، توسعه زیرساخت‌های پارک و راه‌اندازی مراکز داده جدید خبر داد.

نشست هم‌اندیشی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیران عامل شرکت‌های عضو پارک، با محوریت حمایت از تداوم فعالیت واحد‌های فناور، توسعه زیرساخت‌ها و بررسی چالش‌های شرکت‌ها برگزار شد.

مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ در این نشست با اشاره به خسارت‌های واردشده به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، اعلام کرد: بیشترین آسیب صنایع کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده و برآورد‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ همت خسارت به این بخش وارد شده است.

وی تأکید کرد: سیاست پارک فاوا در سال جدید، حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های فناور مستقر در پارک است و بر همین اساس، تسهیلاتی متناسب با نیاز‌ها و میزان تاب‌آوری شرکت‌ها طراحی شده است.

توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید داده‌ای

رئیس پارک فاوا از تصویب طرح جامع شعبه البرز و پردیس رضوی پارک خبر داد و افزود: راه‌اندازی دیزل ژنراتور و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان از جمله اقداماتی است که برای افزایش پایداری خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

مافی همچنین از آغاز به کار قطب داده فولادشهر پارک فاوا خبر داد و اعلام کرد: پارک آمادگی دارد در فاز نخست، با همکاری واحد‌های فناور، مراکز داده‌ای با ظرفیت ۲۰۰ رک راه‌اندازی کند.

در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت‌های عضو پارک به طرح مسائل، چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در پروژه‌های پیشران، افزایش سقف تسهیلات، تعیین تکلیف عوارض شهرداری در طرح جامع و بخشودگی اجاره واحد‌ها اشاره کرد.

معرفی فن‌بازار تخصصی پارک فاوا

در بخش دیگری از این نشست، فن‌بازار تخصصی پارک فاوا به‌عنوان پلتفرم ارزش‌گذاری شرکت‌ها معرفی شد. این فن‌بازار با هدف جذب سرمایه، توسعه بازار داخلی و بین‌المللی و تسهیل انتقال فناوری با رویکرد حضور در بازار‌های جهانی فعالیت خواهد کرد.

همچنین خلاصه نتایج ارزیابی واحد‌های فناور پارک فاوا در سال ۱۴۰۳ ارائه و از برگزیدگان این ارزیابی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

رونمایی از اطلس جامع محصولات شرکت‌های پارک فاوا

در پایان این نشست، آیین رونمایی از کتاب «اطلس جامع محصولات شرکت‌های پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» برگزار شد.

این کتاب با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، محصولات، خدمات و دستاورد‌های شرکت‌های فعال در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات تهیه شده و تصویری جامع از توانمندی‌های تخصصی شرکت‌های عضو پارک ارائه می‌کند.

در این اطلس، ظرفیت‌های شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی همچون توسعه نرم‌افزار، زیرساخت‌های ارتباطی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، خدمات دیجیتال و سایر فناوری‌های نوین معرفی شده است تا زمینه آشنایی بیشتر فعالان صنعت، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی با توانمندی‌های شرکت‌های فناور عضو پارک فاوا فراهم شود.