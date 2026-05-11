با پایان یافتن مهلت دو روزه‌ای که دادستان شهرستان بهارستان برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی تعیین کرده بود، روند بازرسی‌های میدانی از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا در این شهرستان تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان این بازدیدها که با حضور فرماندار، دادستان و جمعی از مسئولان اجرایی و نظارتی شهرستان بهارستان انجام شد، وضعیت عرضه کالاهای اساسی و همچنین قیمت اقلام مختلف در بازار به صورت میدانی مورد بررسی و رصد قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، عبدالحمید شرفی فرماندار شهرستان بهارستان اعلام کرد، کالاهای اساسی به میزان کافی در فروشگاه‌های شهرستان موجود است و از نظر تأمین اقلام ضروری کمبودی مشاهده نمی‌شود. با این حال، افزایش روزانه قیمت برخی کالاها به‌ویژه مرغ و گوشت موجب گلایه و نارضایتی شهروندان شده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان نیازمند تدبیر و مدیریت جدی از سوی دستگاه‌های مسئول در سطح دولت است.

در همین راستا، سید امیر احمدی دادستان شهرستان بهارستان با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی اظهار کرد: «بازدیدها از بازار و مراکز عرضه کالا همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در حوزه بازار برخورد می‌کند.»

وی افزود: «در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همراهی است، اگر فروشنده‌ای اقدام به گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار کند، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم مطابق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.»