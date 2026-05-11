معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین درباره روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: اقدامات لازم برای پرداخت ودیعه مسکن انجام شده و منابع مالی مورد نیاز نیز با دستور شهردار تهران از سوی مجموعه مالی و اقتصادی شهرداری تأمین شده است.

وی افزود: از امروز پرداخت ودیعه به مالکان واحدهایی که به دلیل آسیب‌دیدگی قابلیت سکونت ندارند، از طریق مناطق ۲۲گانه شهرداری آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مناطق مربوطه، نسبت به دریافت ودیعه و تأمین محل اسکان موقت اقدام کنند.

آبادیان با اشاره به دسته‌بندی ساختمان‌های آسیب‌دیده بیان کرد: این ساختمان‌ها در چهار رده A ،B ،C و D تقسیم‌بندی شده‌اند. در رده A، آسیب‌ها جزئی بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات حدود ۳۹ هزار پلاک برطرف شده و ساکنان به منازل خود بازگشته‌اند.

وی افزود: در رده B، میزان آسیب بیشتر بوده که عملیات تعمیرات توسط پیمانکاران شهرداری یا مالکان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان خردادماه به اتمام برسد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره رده C نیز گفت: در این بخش، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها توسط مالکان و پیمانکاران شهرداری انجام خواهد شد و مدت زمان اجرای آن حداکثر یک سال پیش‌بینی شده است.

آبادیان تأکید کرد: شهرداری تهران برای واحدهای رده C و D آمادگی کامل جهت پرداخت ودیعه مسکن را دارد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مناطق شهرداری، مراحل دریافت ودیعه را پیگیری کنند.