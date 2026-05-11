بازرس کل گیلان گفت: مصوب شد وام‌های کم بهره در اختیار همه ۴۰۰ کاسب خسارت دیده بازار رشت قرار گیرد و همچنین تسهیلات عادی با توجه ارزیابی‌های بانکی و سرمایه در گردش به این بازاریان پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بازرس کل گیلان در این جلسه که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان و مدیران ارشد بانکی و بیمه‌ای و نمایندگان اصناف برگزار شد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی را خط قرمز بازرسی استان عنوان کرد و افزود: بنا‌های تاریخی هویت و اصالت ماست و باید از آن‌ها صیانت شود.

احمد آقایی با تاکید بر لزوم رعایت برخی نکات در روند بازسازی بازار و بنا‌های تاریخی رشت، افزود: الویت اول، حفظ بافت تاریخی و شبیه سازی همان بنا‌های قدیمی است و تسریع در ساخت، رعایت موارد فنی و استحکام بنا‌های ساخته شده از دیگر مواردی است که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده برای احیاء بازار رشت، از زحمات مسئولان به خصوص استاندار قدردانی کرد و گفت: استاندار در جلسه دولت از حق مردم و کسبه گیلان دفاع کرد و بار‌ها با وزرای مربوطه جلسات متعددی برای رفع این مشکلات برگزار کرده است.

بازرس کل گیلان با اشاره به آسیب وارده به بازار رشت از ۴ راسته اصلی، گفت: این بازار علاوه بر محل ارتزاق مردم، از جنبه میراث فرهنگی و محلی خاطره انگیز برای مردم استان و حتی کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است.

احمد آقایی از عمکرد بانک‌های استان در تامین هزینه بازسازی بازار رشت با پرداخت تسهیلات کم بهره به برخی کسبه این بازار خبر داد و افزود: در این جلسه مصوب شد این وام‌های کم بهره در اختیار همه ۴۰۰ کاسب خسارت دیده این بازار قرار گیرد و همچنین پرداخت تسهیلات عادی هم به این بازاریان با توجه ارزیابی‌های بانکی و سرمایه در گردش در دست اقدام است.

وی با اشاره به عملکرد بیمه‌ها در این خصوص، گفت: با توجه به حجم بالای خسارت ها، موضوع جبران غرامت این کاسبان از سوی بیمه‌ها باید در سطح کشوری پیگیری شود، زیرا بیمه‌ها در استان اختیار چندانی برای پرداخت ندارند.

بازرس کل گیلان گفت: به دلیل واریز تمام دریافتی‌ها از بیمه گذاران در خزانه کشور پیشنهاد شد در صورت صدور مجوز، به بیمه گذاران از محل سود سرمایه، کمک مالی با بهره کم پرداخت شود.

احمد آقایی با قدردانی از همه دستگاه‌هایی که مساعد لازم را برای بازسازی این بازار تاریخی داشته‌اند، تاکید کرد: جلسات هم اندیشی تا رسیدن به نتیجه و رفع مشکلات آخرین نفر از بازاریان رشت ادامه خواهد داشت و بازرسی کل در کنار مسئولان برای خدمات رسانی به کاسبان خسارت دیده تلاش می‌کند.