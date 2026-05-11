به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون آقایان برای تعیین نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، ۴ تا ۵ خرداد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.

این مسابقات با حضور برترین بازیکنان منتخب استان‌های کشور برگزار خواهد شد و کادر فنی تیم ملی عملکرد ملی‌پوشان را برای حضور در رویداد مهم آسیایی ناگویا مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این مرحله از رقابت‌ها، علی حیاتی از کرمانشاه، محمد زرچی از خراسان رضوی، امیرعلی احمدلو از استان مرکزی، محمدمهدی میرشکاری از سیستان و بلوچستان، پویا نجیب‌زاده از کرمان، مهدی انصاری، امیرحسین حسنی و احسان مرادی از زنجان و همچنین نیما رستم‌پور، فرزین خانجانی، محمد پایروند و سید آرمین زکی‌زاده از تهران حضور خواهند داشت تا برای کسب جایگاه در ترکیب نهایی تیم ملی به رقابت بپردازند.