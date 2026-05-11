۷۰ درصد از کل تسهیلات دولتی در حوزه فرهنگ و هنر، برای ایجاد و یا توسعه مشاغل جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اشتغال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برای ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی با محوریت فرهنگ و هنر در سال ۱۴۰۴، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده متقاضیان جهت دریافت تسهیلات ویژه دولتی اقدام کرد.

حوریه نعیمی افزود: تسهیلات اشتغال زایی مشاغل خانگی در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه، به اهالی فرهنگ و هنر نیشابور پرداخت شد.

وی گفت: در تسهیلات تبصره ۱۵، تعداد ۹ نفر به بانکهای عامل ملت، رفاه، تجارت و توسعه تعاون معرفی شدند.



نعیمی افزود: این اداره یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان تخصیص اعتبار داشته که ۷۰ درصد از اعتبار فوق جذب شده و مابقی به دلیل عدم وجود اعتبارات نزد بانکها، تا این لحظه به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات به هنرمندانی که در پی ایجاد و یا توسعه شغل هنری مورد نظر خود و دارای مستندات قابل قبول باشند، تعلق می گیرد.

نعیمی اضافه کرد: در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی، کمیته اشتغال شهرستان که متشکل از ادارات فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره صمت، اداره میراث فرهنگی و اداره جهاد کشاورزی نیشابور است، تصمیم گیری می کند.