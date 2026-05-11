به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود گفت : ماموران ایستگاه‌های ایست و بازرسی پلیس شاهرود با کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی بار خودرو ۴ هزار قرص خارج از شبکه توزیع داروی کشور به ارزش بالغ بر ۸ میلیارد ریال کشف کرد.

در این ارتباط یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.