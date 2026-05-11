به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فریبا خاکباز در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان مهریز از پیشرفت‌های مناسب در حوزه‌های پدافندی خبر داد و گفت: خوشبختانه در مهریز اقدامات مناسبی در زمینه‌های مختلف پدافندی انجام شده است.

وی افزود: بخشی از مباحث مربوط به آبرسانی و نانوایی‌های پدافندی پیشرفت خوبی داشته و با توجه به تخصیص اعتبارات و شرایط شهرستان‌های مختلف، ان‌شاءالله ظرفیت نانوایی‌ها در اسرع وقت افزایش می‌یابد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بیان داشت: بر اساس مصوبات، سه نانوایی با مجوز‌های لازم به آمار نانوایی‌های پدافندی مهریز اضافه می‌شود. همچنین، شهرک صنعتی مهریز در اسرع وقت ارزیابی و ساماندهی مراکز پرخطر آن با همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی پیگیری می‌گردد.

عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز نیز گفت: این اقدامات برای تأمین آرامش روانی و ذهنی مردم در مقابله با تهدیدات ضروری است و ان‌شاءالله به‌زودی محقق خواهد شد.