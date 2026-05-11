به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در نمایشگاه نقاشی انفرادی «هام» آثار سهیلا حیدری بانوی هنرمند نقاش نیشابوری ۲۲ اثر با تکنیک رنگ روغن و ترام نقطه با موضوع طبیعت بی جان و چهره و سبک ذهنی در ابعاد ۳۰×۲۰ و ۸۰×۶۰ در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است.

حمید رضا آتشی افزود: نمایشگاه نقاشی انفرادی «هام» از دوشنبه ۲۱ تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ بعد از ظهر دایر است.