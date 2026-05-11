رشد ۲۰ برابری سرمایه فناوری خراسان جنوبی ، گامی بلند برای اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در برنامه «پرسمان» صداوسیمای خراسان جنوبی از افزایش چشمگیر حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
ذوالفقاری افزود: سرمایه صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی سال گذشته ۲۰ برابر شد و بیش از ۸۲ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای فناور پرداخت شده است.
وی با اشاره به نامگذاری هفته نوآوری و فناوری از ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت، محورهایی، چون اقتصاد مقاومتی، تابآوری شرکتهای فناور و جهش تولید را از برنامههای این هفته برشمرد.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، مهمترین مطالبه از دستگاههای اجرایی را اولویت خرید محصولات دانشبنیان استان عنوان کرد و افزود: شرکتهای فناور استان در حوزههای مدیریت آب، انرژیهای تجدیدپذیر، هوشمندسازی معادن و هوش مصنوعی فعال هستند.
ذوالفقاری همچنین به استمرار آموزشهای فناورانه در بستر مجازی برای دانشآموزان و علاقهمندان اشاره و تأکید کرد: نوآوری یک فرهنگ است و باید از مدارس آغاز شود.
وی مهمترین مطالبه پارک علم و فناوری از دستگاههای اجرایی را حمایت عملی از شرکتهای دانشبنیان دانست و افزود: دستگاهها باید در تأمین نیازهای خود، خرید محصولات فناورانه و دانشبنیان خراسان جنوبی را در اولویت قرار دهند تا چرخه اقتصادی این شرکتها تقویت شود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی همچنین درباره دسترسی فناوران به اینترنت بینالملل گفت: با تمهیدات انجام شده، شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری امکان استفاده از اینترنت بینالملل را دارند و تلاش شده مشکلی در ارتباطات علمی و فناورانه آنان ایجاد نشود.
برنامه «پرسمان» هر هفته از سیمای خاوران و صدای خراسان جنوبی پخش میشود.