قرعهکشی مسابقات تنیس روی میز بانوان جام خلیج تا ابد فارس با حضور نمایندگان تیمها در معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این دوره از رقابتها که با هدف توسعه ورزش بانوان و پاسداشت نام خلیج فارس برگزار میشود، ۲۶ ورزشکار حضور دارند و حریفان خود را شناختند.
مسابقات از فردا با حضور ورزشکاران براساس جدول زمان بندی برای کسب عنوان قهرمانی آغاز می شود.
مسابقات از ساعت ۱۷ در سالن اختصاصی تنیس روی میز آغاز خواهد شد.
علاقهمندان به رشته تنیس روی میز میتوانند برای تماشای این رقابتها در زمان مسابقات در سالن برگزاری مسابقات حاضر شوند.