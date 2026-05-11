نیروهای عملیاتی حافظ محیط زیست و منابع طبیعی برای پیشگیری از حریق در عرصه ها و زیست بوم های استان سمنان به حالت آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : این نیروها با آمادگی کامل و تجهیزات اطفای حریق برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی در عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده آماده اند.

وی با تاکید بر به روز رسانی تجهیزات انفرادی و گروهی اطفای حریق در پاسگاه‌های محیط‌بانی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی در سفرهای گردشگری مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی در مراتع و عرصه ها را به سامانه ۱۵۴۰ اعلام کنند.

به علت وزش بادهای شدید و افزایش دمای هوا احتمال آتش سوزی در مراتع و زیست بوم ها وجود دارد.