ساخت پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال‌ احمر در گذرگاه رسمی دوغارون تایباد با توجه به رفت و آمد بالای ناوگان حمل و نقل و تردد مسافر اولویت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: هم اکنون روزانه افزون بر هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی حامل انواع کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی در معبر دوغارون رفت و آمد دارند که برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی، ایجاد پایگاه امدادی در این نقطه از کشور ضروری و اهمیت زیادی دارد.

حسین جمشیدی افزود: برخی از مواقع توقف چندین روزه کامیون‌ های حامل انواع کالا و مشتقات نفتی در پارکینگ‌ ها و مناطق مختلف اقتصادی مرز دوغارون دغدغه این بخش را برای مسئولان استانی و محلی دو چندان می کند.

او ادامه داد: باتوجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم و کمبود امکانات در حوزه مقابله با حوادث در دوغارون، ماندگاری و ایستایی شمار زیاد کامیون‌ در آن بدون شک هرگونه حادثه ای در کمین است.

فرماندار تایباد گفت: روزانه بیش از چهار هزار نفر مسافر، راننده، فعال اقتصادی و کارکنان دستگاههای مستقر در دوغارون در این مرز رفت و آمد می کنند که اهمیت ایجاد پایگاه امداد و نجات جاده ای را در این منطقه دوچندان کرده است.

به گفته وی، برای عملیات اجرایی و ساخت این مکان زمینی به مساحت افزون بر ۹۰۰ متر مربع مورد نیاز است و در چند سال گذشته چند حادثه غیرقابل پیش بینی در دوغارون رخ داده است.

جمشیدی بیان کرد: مرز دوغارون در فاصله کمتر از پنج کیلومتری گمرک مرزی اسلام قلعه افغانستان قرار دارد که ساخت این پایگاه امدادی در امدادرسانی به اتباع این کشور همسایه در مواقع حوادث و بحران‌ ها نقش زیادی دارد.

مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد.

پایانه مرزی دوغارون یکی از پنج پایانه برتر فعال کشور است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.