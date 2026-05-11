نمایش رادیویی نخل بی سر هر روز ساعت ۷ از رادیو نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر داستان یک فعال سیاسی پیش و پس از انقلاب است که در دوران جنگ برای دفاع از کشور راهی جبهه میشود.
سه مجموعه تلویزیونی پربیننده ایام جنگ معرفی شدند.
«کلانتری ۱۱»، «سرو، سپید، سرخ» و «سپید پوشان» سریالهای برتر ایام جنگ بودند.
مستند «من زندهام» به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
این مستند حالوهوای مناطق تنگه هرمز، جزیره هرمز، میناب، بندرعباس و اصفهان در روزهای جنگ تحمیلی سوم را روایت میکند.
مجموعه آخرین مبارز سامورایی هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه که محصول ۲۰۲۵ ژاپن داستان یک سامورایی است که برای نجات جان همسرش وارد یک مسابقه رزمی نفسگیر میشود.