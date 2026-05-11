به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ گفت: در این جلسه ۱۷ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که شامل سه طرح موزه موضوعی و ۱۴ طرح موردی بود.

آبادیان افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، بازآفرینی بازار عبدل‌آباد در منطقه ۱۹ بود. این بازار شهری به ارتقای کیفیت و بهبود منظر شهری نیاز داشت که بر همین اساس، طرحی یکپارچه از سوی اداره کل شهرسازی و طراحی شهری و همچنین شهرداری منطقه ۱۹ تهیه شد و امروز با اتفاق آرای اعضای کمیسیون به تصویب رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، کیفیت خدمات‌رسانی و فضای شهری این مجموعه برای شهروندان تهرانی ارتقا یابد.