نائب‌رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کیف، گفت: تولیدکنندگان صنعت سراجی شامل کیف، چمدان و کوله‌مدرسه با وجود چالش‌های تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها، روند تولید را متوقف نکرده و همچنان نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کنند.



محسن همایونی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به وضعیت تولید در این صنف اظهار کرد: در روز‌های جنگ نیز تولیدکنندگان این حوزه دست از کار نکشیدند و فعالیت‌های تولیدی ادامه داشت، موضوعی که نشان‌دهنده پایداری و تعهد فعالان این صنعت به حفظ چرخه تولید است.

وی افزود: در کنار تداوم تولید، فعالان این صنف با مشکلات جدی در حوزه تأمین مواد اولیه مواجه شدند. مواد اولیه این صنعت ارتباط مستقیم با بخش پتروشیمی دارد و در حال حاضر تأمین آن با دشواری همراه شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

همایونی با اشاره به گستره فعالیت این صنعت گفت: حوزه سراجی شامل تولید کیف، چمدان و کوله‌مدرسه است و بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی در همین بخش تأمین می‌شود. این صنعت نقش مهمی در اشتغال و تأمین کالا‌های مصرفی خانوار دارد.

نائب‌رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کیف ادامه داد: در تهران بیش از ۳ هزار عضو دارای جواز فعالیت در این صنف مشغول هستند و در مجموع حدود ۱۵ هزار واحد صنفی شامل تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و بنکداران در این حوزه فعال‌اند.

وی گفت: حدود ۸۰ درصد فعالان این صنف در تهران مستقر هستند و مابقی در شهر‌هایی مانند مشهد، اصفهان و همدان فعالیت دارند.

به گفته همایونی، تداوم تولید در این صنعت در شرایط فعلی نیازمند حمایت در حوزه تأمین مواد اولیه و ثبات در قیمت‌هاست تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.