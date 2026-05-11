در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای و با هدف معرفی دیدگاه‌ها و رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زن، خانواده، مقاومت و مسائل فرهنگی، شماره ۲۵۶ مجله «الطاهره» و شماره ۳۴۷ مجله «محجوبه» به زبان تایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجله‌های «الطاهره» و «محجوبه» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و با همکاری اداره‌کل زنان و خانواده خارج از کشور و مؤسسه فرهنگی، هنری، انتشارات بین‌المللی الهدی در قالب تورق آنلاین و با امکان مطالعه دیجیتال در کانال‌ها، گروه‌های فرهنگی و بستر‌های ارتباطی مرتبط با کشور تایلند منتشر و در دسترس مخاطبان، پژوهشگران و دانشگاهیان قرار گرفت.

محور اصلی شماره ۲۵۶ مجله «الطاهره»، بررسی جایگاه زن مسلمان در تحولات معاصر، نقش زنان در جبهه مقاومت، و تبیین ابعاد هویتی و تمدنی زن در اندیشه اسلامی است. این شماره تلاش می‌کند با نگاهی فراتر از کلیشه‌های رایج رسانه‌ای، تصویری از زن مسلمان ارائه دهد که در کنار حفظ هویت دینی و اخلاقی، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی نیز نقش‌آفرین است.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این شماره، به نقش زنان مسلمان ایرانی در جریان مقاومت و تحولات اجتماعی اختصاص که در این بخش، زنان ایرانی به‌عنوان نماد ایستادگی، آگاهی و مشارکت اجتماعی معرفی و مقالات مختلف به نقش آنان در حمایت از آرمان‌های ملی، حضور در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، و حفظ انسجام جامعه در شرایط بحران و جنگ پرداخته‌اند.

مجله تأکید می‌کند که زنان مسلمان در ایران، برخلاف تصویرسازی‌های کلیشه‌ای غربی، صرفاً در حاشیه جامعه قرار ندارند، بلکه در بسیاری از عرصه‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال دارند.

بخش مهم دیگری از این شماره به مفهوم «الگوی سوم زن» در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. در این مقالات، توضیح داده شده که این الگو، نه زن غرب‌زده و مبتنی بر نگاه مصرف‌گرایانه مدرن را می‌پذیرد و نه زن منزوی و حذف‌شده از جامعه را. بلکه بر الگویی تأکید دارد که در آن زن می‌تواند ضمن حفظ کرامت، هویت دینی و نقش خانوادگی، در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی نیز حضور مؤثر داشته باشد.

این شماره همچنین به مسئله جنگ و خشونت علیه کودکان پرداخته و در بخشی ویژه، به جنایت علیه دانش‌آموزان و کودکان در شهر میناب اشاره کرده و با نگاهی انسانی و احساسی، تلاش می‌کند پیامد‌های جنگ و خشونت بر کودکان و خانواده‌ها را بازتاب دهد و سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر این حوادث را مورد نقد قرار دهد.

شماره ۳۴۷ مجله «محجوبه» به یکی از مهم‌ترین مسائل جهان معاصر یعنی وضعیت زنان و کودکان در سایه جنگ‌ها، خشونت‌های ساختاری و بحران‌های انسانی پرداخته و تلاش می‌کند از زاویه‌ای انسانی، اخلاقی و تمدنی، پیامد‌های جنگ و سیاست‌های سلطه‌گرانه را بر زندگی ملت‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، مورد بررسی قرار دهد.

در بخش‌های مختلف این شماره، موضوعاتی همچون جنایات جنگی علیه زنان و کودکان در مناطق بحران‌زده، به‌ویژه فلسطین، غزه، عراق و افغانستان، مورد واکاوی قرار گرفته و نویسندگان مجله تلاش کرده‌اند نشان دهند که چگونه جنگ‌های معاصر، بیشترین آسیب را متوجه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، کرده و در برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها، عملکرد نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر نیز به نقد کشیده شده و مسئله «استاندارد‌های دوگانه» در قبال بحران‌های انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از محور‌های مهم این شماره، بررسی وضعیت زنان فلسطینی و بحران اعتبار نهاد‌های بین‌المللی در قبال مسئله فلسطین است که در این بخش، مجله با نگاهی انتقادی، سکوت و ناکارآمدی برخی نهاد‌های جهانی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان فلسطینی را مورد بحث قرار داده و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی تأکید کرده و همچنین مقالاتی درباره پیامد‌های اجتماعی و انسانی جنگ بر خانواده‌ها، آوارگی زنان و کودکان، و تأثیر خشونت بر ساختار‌های فرهنگی و اخلاقی جوامع منتشر شده است.

نویسندگان این بخش تلاش کرده‌اند تفاوت میان «کرامت انسانی زن» و «استفاده ابزاری از زن» در فرهنگ مصرف‌گرای معاصر را تبیین و با نگاهی انتقادی، روند تجاری‌سازی و مصرفی‌شدن هویت زن در برخی جوامع را مورد بررسی قرار دهند.

این شماره همچنین به جایگاه زن در اندیشه اسلامی پرداخته و تلاش کرده اتصویری متفاوت از نقش زن مسلمان ارائه دهد؛ زنی که علاوه بر حضور اجتماعی، علمی و فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت، خانواده، مقاومت و پایداری اجتماعی ایفا و در برخی مقالات، موضوع «زن مسلمان و مقاومت» به‌عنوان الگویی فرهنگی و تمدنی مطرح شده و بر نقش زنان در حفظ انسجام اجتماعی و هویت دینی تأکید شده است.

از دیگر موضوعات قابل توجه این شماره، بررسی وضعیت زنان و کودکان در افغانستان و نقد سیاست‌های بین‌المللی در قبال بحران‌های انسانی این کشور است که ضمن اشاره به مشکلات آموزشی، اجتماعی و امنیتی زنان افغان، به ابعاد انسانی و حقوقی این بحران پرداخته و بر ضرورت حمایت واقعی از زنان و کودکان آسیب‌دیده تأکید کرده است.