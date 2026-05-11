افشاگری فعال رسانهای در شبکه ایکس؛
متن پست ترامپ علیه ایران دیکتهشده
«آلون میزراحی»، فعال رسانهای نامآشنا، با بازنشر پست اخیر دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، مدعی شد که تمامی کلمات به کار رفته در این بیانیه تند علیه ایران، مستقیماً از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو به رئیسجمهور آمریکا دیکته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در پی انتشار پست جنجالی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس که در آن با لحنی تند به سیاستهای دولتهای پیشین آمریکا در قبال ایران حمله کرده بود، «آلون میزراحی»، تحلیلگر و فعال رسانهای یهودی، واکنش تندی نشان داد.
میزراحی با بازنشر این پست نوشت: «تکتک کلماتی که اینجا نوشته شده، از دفتر نتانیاهو دیکته شده است.»
ترامپ در این پست مدعی شده بود که ایران طی ۴۷ سال گذشته در حال «بازی دادن» آمریکا بوده و با انتقاد شدید از باراک اوباما و جو بایدن، آنها را به واگذاری میلیاردها دلار پول نقد به تهران متهم کرده بود.
ترامپ همچنین در انتهای پیام خود با استفاده از لحنی تهدیدآمیز مدعی شده بود که دوران «خندیدن ایرانیها» به پایان رسیده است. اظهارنظر میزراحی اشاره به نفوذ عمیق و همسویی کامل مواضع سیاسی ترامپ با نخستوزیر رژیم صهیونیستی در قبال مسائل ایران دارد که بار دیگر بحث استقلال تصمیمگیری در سیاست خارجی آمریکا را در فضای مجازی داغ کرده است.