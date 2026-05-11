جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی قاچاقچی کود شیمیایی در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: قاچاقچی کود شیمیایی در خرمآباد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی با اشاره به کشف محموله کالای قاچاق در خرمآباد اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرمآباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی گفت: پرونده قاچاق کود شیمیایی به ارزش ۹۱۷ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائهنشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۹۱۷ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
قهرمان شاهی گفت: شعبه باتوجهبه اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۹۱۷ میلیون تومان معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.