به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی با اشاره به کشف محموله کالای قاچاق در خرم‌آباد اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی گفت: پرونده قاچاق کود شیمیایی به ارزش ۹۱۷ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۹۱۷ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.