به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی گزارش سرقت میلیاردی وسایل تزئینی و ظروف برنجی از یک منزل مسکونی در یکی از نقاط سطح شهر بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حسین احمدی افزود: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۴ رحمت در تحقیقات میدانی متوجه شدند مالباخته در منزل حضور نداشته است و سارق یا سارقان با اطلاع از خالی بودن منزل اقدام به سرقت کرده اند.

وی گفت: ماموران با بررسی سرنخ های موجود و در اقدامی پلیسی و اطلاعاتی هویت ۲ متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاهشان حدود ۱۲ قلم وسایل برنجی و تزئینی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

احمدی اظهار داشت: تحقیقات از متهمان ادامه دارد.