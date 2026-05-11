به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران در دیداری تدارکاتی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به مصاف جمعی از بازیکنان تیم ملی بزرگسالان رفت.

جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن بازدید از اردوی تیم زیر ۱۸ سال دختران از نزدیک به تماشای این دیدار نشست.

اردوی آماده‌سازی تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران ۱۴ تا ۲۱ اردیبهشت به میزبانی سالن شهید کشوری در شهر قدس با حضور ۱۹ ورزشکار برگزار شد.