در ساعات آینده ضمن افزایش ابر در برخی مناطق استان اردبیل رگبار باران و رعد و برق و در مناطق مستعد، رخداد تگرگ پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد؛ براساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد ملایم بوده که در ساعات بعدازظهر ضمن افزایش ابر در برخی مناطق رگبار باران و رعد و برق نیز انتظار میرود.
از فردا (سه شنبه ۲۲ اردیبهشت) با نفوذ سامانه بارشی به استان، ضمن تغییر جهت جریانات و وزش باد جنوبی (گرمیج) گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید، رگبار باران و رعد و برق و در مناطق مستعد، رخداد تگرگ پیش بینی میشود و تداوم شرایط ناپایدار جوی را تا اواخر وقت روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) خواهیم داشت؛ لذا آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی وجود خواهد داشت؛ بنابراین توصیه میشود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته شود.
همچنین در روزهای سهشنبه و چهارشنبه با توجه به نفوذ گرد و غبار فرا منطقهای از مناطق غربی کشور، احتمال رخداد گرد و غبار در برخی از مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.
در روزهای پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) ازشدت ناپایداریها کاسته شده، اما همچنان در ساعات بعد از ظهر و عصر در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و جنوبی بارش پراکنده باران انتظار میرود.