به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا در ماه مارس از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درخواست کرد که تقویم جام ملت‌های آسیا را تغییر دهد. بر این اساس، دوره‌های ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ این مسابقات به ترتیب به سال‌های ۲۰۳۲ و ۲۰۳۶ موکول شدند تا با تقویم سایر قاره‌ها هماهنگ شوند.

این در حالی است که قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ (که ژانویه آینده در عربستان برگزار می‌شود) روز شنبه در ریاض انجام شد، اما ذهن بیشتر تیم‌ها متوجه جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

وینزور جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که فرآیند درخواست میزبانی کشور‌ها برای میزبانی جام ملت‌های آسیا فعلا متوقف می‌شود.

کشور‌های زیر در حال رقابت برای میزبانی بودند:

برای ۲۰۳۱: استرالیا، هند، اندونزی، کویت، کره جنوبی و پیشنهاد مشترک قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان.

برای ۲۰۳۵: استرالیا، کویت، ژاپن و کره جنوبی.

با این تغییر، مشخص نیست آیا این کشور‌ها همچنان علاقه خود را برای میزبانی در تاریخ‌های جدید حفظ خواهند کرد یا خیر.

دوره بعدی جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود و آخرین سالی است که این رقابت‌ها در سال فرد برگزار خواهد شد.