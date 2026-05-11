مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان گفت: با توجه به شرایط خاص کشورافرادی که به هر دلیلی موفق به پرداخت حق بیمه خود به این صندوق نشدند تا پایان خرداد فرصت دارند حق بیمه را بدون مبلغ اضافه پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر: در راستای حمایت از قشر زحمتکش روستایی در شرایط دشوار اخیر، افرادی که موفق به تسویه حساب نشده‌اند تا یک ماه فرصت دارند حق بیمه خود را با تخفیف ۴۵درصدی پرداخت کنند.

در خراسان شمالی ۱۶۴ هزار نفر مشمول هستند که تاکنون ۹۴ هزارو ۶۰۰ نفر به عضویت این صندوق در آمدند.