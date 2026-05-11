پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر ارتباطات در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، بر گسترش مشارکت این بخش در طرحهای ملی فناوری اطلاعات تأکید کرد؛ و در این نشست همچنین اصلاح تعرفههای PGSB پس از شش سال مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، بر گسترش حضور بخش خصوصی در طرح های ملی حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد و فعالان این حوزه نیز خواستار اصلاح تعرفههای گذرگاه خدمات عمومی دولت الکترونیکی ایران (PGSB) پس از شش سال شدند.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی با بخش خصوصی، با علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور؛ و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات دیدار و گفتوگو کرد.
صدر در این نشست با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات، تصریح کرد: پروژههای سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور پررنگ بخش خصوصی اجرا میشود تا زمینه ارائه خدمات کارآمدتر به مردم فراهم شود.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه حاکمیت تسهیل ورود بخش خصوصی و ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای حضور مؤثر این بخش در طرح های ملی است.
مطالبه بخش خصوصی برای اصلاح تعرفههای PGSB
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ثابت ماندن تعرفههای خدمات گذرگاه خدمات عمومی دولت الکترونیکی ایران (PGSB) از سال ۱۳۹۸ تاکنون، خواستار بازنگری و اصلاح این تعرفهها شدند.
اتصال شرکتهای بیمه خصوصی به درگاه PGSB نیز از دیگر مطالبات مطرحشده در این نشست بود که رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: این موضوع از طریق نهادهای ذیربط پیگیری میشود.
همچنین نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، آمادگی خود را برای مشارکت در تقویت زیرساخت سامانههای «شاهکار» و «شاپرک» اعلام کردند.