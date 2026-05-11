کارشناس ثبت آثار طبیعی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، از آغاز مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی آثار طبیعی شهرستان شهربابک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضوان تاج پور با تاکید بر اهمیت ثبت آثار طبیعی در مسیر حفاظت، صیانت و معرفی این آثار بیان کرد: روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی آثار طبیعی شهرستان شهربابک کلید خورده و با جدیت تا حصول نتیجه از طرف اداره کل میراثفرهنگی کرمان پیگیری خواهد شد.
کارشناس ثبت آثار طبیعی میراثفرهنگی کرمان افزود: در این مرحله از تشکیل پرونده و مستندسازی، دشت ریواس و گردوی کهنسال میدوک شهرستان شهربابک در دست تهیه برای ارسال به شورای ثبت وزارت میراثفرهنگی هستند.
او در ادامه اظهار کرد: ثبت ملی آثار طبیعی شهرستان شهربابک، گامی راهبردی در حفاظت اصولی از این سرمایههای کمنظیر و موتور محرک توسعه گردشگری پایدار در منطقه به شمار میرود.
تاجپوردر پایان خاطرنشان کرد: با قرارگیری این آثار در فهرست ملی میراث طبیعی، ضمن برخورداری از پشتوانههای قانونی و نظارت مستمر، از گزند آسیبها مصون میمانند و همزمان، این ثبت ملی با معرفی جاذبههایی و چشماندازهای منحصربهفرد به گردشگران داخلی و خارجی، زمینه را برای جذب سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای اقامتی و رفاهی و رونق کسبوکارهای بومی فراهم میآورد و در نهایت به رونق اقتصادی و اشتغالزایی همراه با صیانت از هویت طبیعی شهربابک منجر میشود.