عملیات انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز که از شنبه ۱۹ اردیبهشت آغاز شده بود، امروز به پایان می‌رسد. ستاد ارتش هشدار می‌دهد: در صورت شنیدن صدای انفجار در روز‌های باقی‌مانده، شهروندان آرامش خود را حفظ کرده و به محل عملیات نزدیک نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ستاد ارشد نظامی ارتش در استان فارس یادآوری کرد که عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز و حومه، که از شنبه ۱۹ اردیبهشت (دو روز پیش) آغاز شده بود، امروز به اتمام می‌رسد.

نکات کلیدی برای شهروندان:

زمان باقی‌مانده: عملیات تا پایان امروز (روز سوم) ادامه دارد.

هشدار ایمنی: در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنید و به هیچ وجه به محل انفجار نزدیک نشوید.

دلیل هشدار: این انفجار‌ها کنترل‌شده، اما قدرتمند هستند و حضور در نزدیکی آنها می‌تواند خطرناک باشد.

این عملیات با هدف پاکسازی نهایی مناطق و اطمینان از ایمنی کامل شهروندان در حال اجراست. پس از پایان عملیات، مناطق مورد نظر به طور کامل ایمن اعلام می شود.